Winiarski zapewnił, że skoczek z Zębu czuje się nieźle i jego dolegliwości jak na razie nie wymagają leczenia antybiotykami.

Z tą decyzją poczekamy jeszcze jeden dzień. W tej chwili zażywa leki przeciwzapalne i jest już lepiej niż było. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie stosować innej terapii i za kolejne dwa, trzy dni dotychczasowe objawy ustąpią - ocenił dodając, że jeżeli stan zdrowia Stocha będzie się poprawiał tak szybko jak do tej pory, to nie widzi przeciwskazań do jego startu w Engelbergu.

Zapytany czy zostały wykonane testy w kierunku infekcji COVID-19 lekarz powiedział, że jego zdaniem nie ma w tej chwili takiej potrzeby. Jeżeli jednak zapadnie decyzja o starcie w Szwajcarii, to wtedy Kamil zostanie poddany takiemu badaniu - zapewnił Winiarski.