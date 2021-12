Atkinson na listę strzelców wpisywał się po raz w każdej tercji. W drugiej części gry trafił do siatki, gdy jego zespół grał w osłabieniu.

Zdobywanie bramek to jeden z aspektów, którym chcę pomagać drużynie. Gole napawają mnie dumą, ale prawda jest taka, że cały zespół zagrał dziś bardzo dobrze. To nasz kolejny krok w odpowiednim kierunku - podkreślił bohater wieczoru.

W drugiej tercji Atkinson asystował przy bramce Oskara Lindbloma, a z goli cieszyli się także Travis Sanheim i Justin Braun. Autorem honorowego trafienia dla Devils był P.K. Subban.

Flyers wygrali trzeci mecz z rzędu, ale ich sytuacja w walce o awans do fazy play off wciąż jest trudna. W Konferencji Wschodniej sklasyfikowani są dopiero na 11. pozycji. Lokatę niżej znajdują się Devils, którzy dla odmiany doznali trzeciej kolejnej porażki.

Wyniki wtorkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Colorado Avalanche - New York Rangers 4:2

Dallas Stars - St. Louis Blues 1:4

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 5:2

Boston Bruins - Vegas Golden Knights 1:4

Detroit Red Wings - New York Islanders 2:1

Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 1:5

Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings 3:2 (po dogr.)

Florida Panthers - Ottawa Senators 2:8

Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 6:1

Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 2:4

Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets 4:3

San Jose Sharks - Seattle Kraken 1:3



Tabele:



Atlantic Division



1. Toronto Maple Leafs 20 8 2 98 76 42

2. Florida Panthers 18 6 4 103 83 40

3. Tampa Bay Lightning 18 6 4 92 76 40

4. Detroit Red Wings 14 12 3 80 97 31

5. Boston Bruins 14 9 2 70 66 30

6. Buffalo Sabres 9 15 4 77 99 22

7. Ottawa Senators 9 16 1 75 95 19

8. Montreal Canadiens 6 21 3 64 107 15



Metropolitan Division



1. Washington Capitals 17 5 6 97 71 40

2. Carolina Hurricanes 19 7 1 85 58 39

3. New York Rangers 18 7 3 81 72 39

4. Pittsburgh Penguins 15 8 5 85 72 35

5. Columbus Blue Jackets 14 12 1 89 90 29

6. Philadelphia Flyers 11 12 4 71 89 26

7. New Jersey Devils 10 12 5 75 92 25

8. New York Islanders 7 12 5 51 72 19



Central Division



1. Minnesota Wild 19 8 1 106 82 39

2. St. Louis Blues 16 8 5 100 80 37

3. Colorado Avalanche 17 7 2 113 86 36

4. Nashville Predators 17 10 1 81 75 35

5. Winnipeg Jets 13 10 5 84 80 31

6. Dallas Stars 13 11 2 70 74 28

7. Chicago Blackhawks 10 15 2 62 86 22

8. Arizona Coyotes 5 20 2 48 101 12



Pacific Division



1. Anaheim Ducks 16 9 5 94 82 37

2. Calgary Flames 15 7 6 87 62 36

3. Vegas Golden Knights 17 11 0 99 86 34

4. Edmonton Oilers 16 11 0 91 85 32

5. San Jose Sharks 15 13 1 76 80 31

6. Los Angeles Kings 12 10 5 72 71 29

7. Vancouver Canucks 13 15 2 76 88 28

8. Seattle Kraken 10 15 3 80 99 23



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.