W finale Diggins uzyskała czas 3.00,12 i wyprzedziła o 0,13 s Norweżkę Mathilde Myhrvold i o 0,3 Słowenkę Anemariję Lampic. Czwarta była rodaczka triumfatorki, Julia Kern, która straciła 0,59.

Wśród mężczyzn Klaebo (2.39,04) pokonał Francuzów: Richarda Jouve (0,99 straty) i Lucasa Chanavata (1,26). Za nimi sklasyfikowany został Norweg Erik Valnes (1,49).

Jedynym Polakiem, który awansował do ćwierćfinału, był Maciej Staręga. Ostatecznie uplasował się na 24. pozycji. Eliminacji nie przebrnęli: Weronika Kaleta (64. lokata) i Karolina Kaleta (81.) oraz Kamil Bury (36.) i Dominik Bury (77.).

Tour de Ski, zaliczany do Pucharu Świata, rozpoczął się we wtorek w Lenzerheide. Następnego dnia odbędą się tam biegi na dochodzenie techniką klasyczną (10 km kobiet i 15 km mężczyzn). Zawody potrwają do 4 stycznia, a ich zakończenie będzie miało miejsce we włoskiej stacji narciarskiej Val di Fiemme (3-4 stycznia).

W poprzedniej edycji Tour de Ski triumfowali Diggins i Rosjanin Aleksander Bolszunow. W latach 2010-2013 czterokrotnie cykl wygrała Justyna Kowalczyk.