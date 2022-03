Rada Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) zawiesiła drużyny narodowe i klubowe z Rosji i Białorusi we wszystkich zawodach lub imprezach IIHF do odwołania – poinformowano w komunikacie. Oznacza to, że Rosjan i Białorusinów zabraknie m.in. w mistrzostwach świata.

Dodatkowo Rosja straciła prawo organizacji MŚ juniorów w 2023. Te dwie akcje zostały zainicjowane przez Radę w celu umożliwienia IIHF zapewnienia bezpieczeństwa mistrzostw oraz wszystkim uczestniczącym zawodnikom, działaczom i kibicom. IIHF zdecydowanie potępia użycie siły militarnej i nalega na użycie środków dyplomatycznych w celu rozwiązania konfliktu - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej federacji. Na mocy tych decyzji Rosjanie i Białorusini nie będą też mogli zagrać m.in. w majowych MŚ seniorów, których gospodarzem będzie Finlandia. Białoruski HK Homel nie wystąpi w finale Pucharu Kontynentalnego (4-6 marca 2022 w duńskim Aalborgu) z udziałem Comarch Cracovii. Kwestie rozstawienia w turniejach mistrzowskich oraz zasady awansów i spadków mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach. Zaplanowano też rozmowy w celu wyłonienia nowego gospodarza MŚ juniorów, które były zaplanowane od 26 grudnia 2022 do 5 stycznia 2023. IIHF nie jest bytem politycznym i nie może wpływać na decyzje podejmowane w sprawie wojny na Ukrainie. Niemniej jednak mamy obowiązek dbać o wszystkich naszych członków i uczestników i dlatego musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić, że jesteśmy w stanie prowadzić nasze imprezy w bezpiecznym środowisku dla wszystkich uczestniczących drużyn - powiedział prezes IIHF Luc Tardif, cytowany w komunikacie.