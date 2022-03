Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) wykluczyła zawodników z Rosji oraz Białorusi z zawodów do końca sezonu 2021/22 - poinformowano we wtorek. To reakcja na rosyjską napaść militarną, również z terytorium Białorusi, na Ukrainę.

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich sportowców biorących udział w zawodach, Rada FIS jednogłośnie zdecydowała, zgodnie z zaleceniem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, że sportowcy z Rosji i Białorusi nie będą brali udziału w żadnych zawodach FIS do końca sezonu 2021/22 - napisano w oświadczeniu.