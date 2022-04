Olimpijska rywalizacja odbywała się w dniach 5-10 lutego. Firma transportowa dostarczyła sanki do Europy, a dokładnie do Austrii. Teraz szukamy wyjścia z tej sytuacji - mówił miesiąc temu trener reprezentacji Siergiej Czudinow. Później sprzęt został przekazany na Łotwę, gdzie był przechowywany do pierwszych dni kwietnia.

Brak sprzętu przyczynił się do absencji wielu czołowych rosyjskich saneczkarzy w mistrzostwach kraju, które w połowie marca zostały rozegrane w Soczi.

Problemy logistyczne powstały po tym, gdy wiele europejskich państw zamknęło swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych w związku z inwazją zbrojną na Ukrainę. W odpowiedzi Moskwa zabroniła liniom lotniczym z tych krajów wchodzenia w rosyjską przestrzeń.