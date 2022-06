Jego drużyna w rundzie zasadniczej triumfowała w Pacific Division. 63-letni Sutter po raz pierwszy w karierze zanotował 50 zwycięstw i 111 punktów w 82 meczach. To drugi wynik w historii klubu. Lepszym osiągnięciem "Płomienie" legitymują się od sezonu 1988/89, kiedy to zdobyły Puchar Stanleya.

Sutter otrzymał trofeum po 20 latach pracy trenerskiej w NHL. Wcześniej prowadził Chicago Blackhawks, San Jose Sharks i Los Angeles Kings. Z tym ostatnim klubem sięgnął dwukrotnie po Puchar Stanleya - w 2012 i 2014 roku. Wcześniej pracował również dla Flames na wielu stanowiskach, m.in. jako szkoleniowiec w latach 2002-2006 i dyrektor generalny od 2003 do 2010 roku. W sezonie 2003/04 drużynę z Calgary doprowadził do finału rozgrywek NHL. Sutter ponownie dołączył do Flames w marcu 2021, aby po raz drugi zostać głównym trenerem drużyny.

W tym sezonie w fazie play-off Calgary pokonało Dallas Stars w pierwszej rundzie (4-3) i przegrało z Edmonton Oilers (1-4) w drugiej.

63-latkowi brakuje już tylko jednej wygranej do 700 zwycięstw w regularnym sezonie NHL.