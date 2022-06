Borgnaes jest synem Duńczyka i Austriaczki. Jego ojciec Jens jest od wielu lat działaczem duńskiej federacji narciarskiej i to on namówił go na zmianę barw narodowych.

Reklama

Te są takie same, czyli białe i czerwone, więc wiele się nie zmienia - zażartował narciarz na antenie kanału duńskiej telewizji TV2.

Dodał, że urodził się w Austrii i tu mieszkał przez całe życie, ale mówi płynnie po duńsku i Dania była zawsze jego ojczyzną na równi z Austrią.

Po ojcu mam duńskie nazwisko, od zawsze kibicuję piłkarskiej reprezentacji Danii i kiedy w poniedziałek zmierzyła się z Austrią, wygrywając 2:1, byłem sercem oczywiście z piłkarzami trenera Kaspera Hjulmanda - przyznał.

Reklama

26-letni Borgnaes startuje od kilku sezonów w Pucharze Świata, w którym nie osiągał dotychczas większych sukcesów, lecz w mistrzostwach Austrii w 2020 roku zdobył złoty medal w slalomie gigancie, srebrny w supergigancie i zajął czwarte miejsce w kombinacji alpejskiej.

Duńska federacja narciarska jest zachwycona decyzją Borgnaesa, gdyż dotychczas reprezentacja tego kraju bez gór składała się z trojga zawodników - dwóch mężczyzn i kobiety.

Cieszymy się, że w reprezentacji będziemy wreszcie mieć zawodowca - skomentowała federacja.

autro: Zbigniew Kuczyński