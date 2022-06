Polskiej publiczności zaprezentował się podczas wiosennych MŚ Dywizji 1B w Tychach. Zdobył w czterech spotkaniach turnieju trzy bramki i zanotował cztery asysty. W decydującym o awansie na zaplecze elity meczu z Polską wyszedł w pierwszej piątce. Biało-czerwoni wygrali 2:0.

Nowy podopieczny trenera Jacka Płachty grał poprzednio w Tohoku Free Bladers występującym w Asia League. W ostatnich dwóch edycjach Pucharu Japonii Ligi Azjatyckiej (zamiast odwołanej z powodu pandemii koronawirusa ligi) strzelił 27 goli i miał 45 asyst.

Pozyskanie zawodnika z Japonii to dla nas spore wydarzenie, bo po raz pierwszy podpisaliśmy umowę z hokeistą z kierunku azjatyckiego. To jednak także ważna sprawa dla samego zawodnika, bo on z kolei po raz pierwszy zagra w europejskim klubie. Jego umiejętnościom mieliśmy okazję się przyjrzeć w trakcie mistrzostw, był ważnym ogniwem reprezentacji Japonii. To bardzo szybki i dynamiczny napastnik. Uważamy, że bardzo pomoże nam w grze kombinacyjnej – powiedział dyrektor sekcji hokeja GKS Roch Bogłowski.

Katowiczanie wcześniej pozyskali szwedzkiego napastnika Christiana Blomqvista.

GKS zdobył w minionym sezonie, po 52-letniej przerwie, swoje siódme mistrzostwo w historii. W efekcie zadebiutuje w elitarnej Lidze Mistrzów. Grupowymi rywalami ekipy trenera Płachty będą: triumfator poprzedniej edycji szwedzki Rogle Engelholm, szwajcarski ZSC Lions Zurych i węgierski Fehervar AV19.

