Trener polskiej kadry skoczków Thomas Thurnbichler kilka dni temu potwierdził, że wystartują m.in. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Jakub Wolny i Piotr Żyła. Z kolei dyr. wiślańskiej skoczni Andrzej Wąsowicz poinformował PAP, że Niemcy w najsilniejszej - teoretycznie - obsadzie trenują od niedzielnego poranka.

Reklama

Można więc śmiało powiedzieć, że skocznia jest przetestowana. Treningi będą przeprowadzane na niej do czwartku, do południa. Potem przekazujmy obiekt delegatom FIS - powiedział Wąsowicz.

Potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów, że do rywalizacji mężczyzn przystąpi 55 skoczków z 13 krajów.

Podobnie jak w ubiegłym roku, także w tym na obiekcie im. Adama Małysza będą rywalizować także panie. Wszystko wskazuje na to, że nie będą w ich przypadku potrzebne kwalifikacje, gdyż ma wystartować 32 zawodniczek. W takich przypadku odbędzie się tzw. prolog.

Reklama

Tadeusz Papierzyński z Urzędu Miejskiego w Wiśle potwierdził, że postanowiono wrócić do tradycji uroczystego wręczania w centrum miasta - w piątkowy wieczór - plastronów zawodnikom. Jednak ze względu na to, że odbędzie się to przed pierwszymi zawodami cyklu zostaną zaproszeni najlepszych 10 pań i panów w końcowej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sezonu 2021/2022. Oczywiście nie wszyscy przyjadą do Polski, więc nieobecni będą zastępowani zawodnikami z kolejnych miejsc.

Jak dodał, podczas uroczystości w wiślańskim amfiteatrze nie zabraknie akcentów muzycznych, gdyż na scenie pojawi się lokalna góralska kapela Horuk. Po ceremonii ponadczasowe hity zaprezentuje Tacjana Band.

Reklama

Wstęp na ceremonię - która ma się rozpocząć o godz. 19.00 - jest bezpłatny.

W poprzedniej edycji LGP w Wiśle Malince wśród panów zwyciężyli Jakub Wolny i Dawid Kubacki, a wśród pań dwukrotnie Słowenka Ursa Bogataj.

Program zawodów:czwartek, 21.07.2022

19.00 - Odprawa techniczna kobiet

20.00 - Odprawa techniczna mężczyzn

piątek, 22.07.2022

10.00 - Oficjalny trening kobiet

12.15 - Kwalifikacje kobiet (prawdopodobnie zastąpione tzw. prologiem)

16.00 - Oficjalny trening mężczyzn

18.15 - Kwalifikacje mężczyznsobota, 23.07.2022

9.30 - Seria próbna kobiet

10.30 - Pierwsza seria konkursowa kobiet

14.00 - Seria próbna mężczyzn

15.00 - Pierwsza seria konkursowa mężczyzn

niedziela, 24.07.2022

11.00 - Kwalifikacje mężczyzn

13.00 - Pierwsza seria konkursowa mężczyzn

16.30 - Kwalifikacje kobiet (prawdopodobnie zastąpione tzw. prologiem)

17.30 - Pierwsza seria konkursowa kobiet

autor: Rafał Czerkawski