W zeszłym sezonie Jagr wystąpił w 48 meczach, w których strzelił 8 goli i miał 13 asyst. Doświadczony hokeista po raz ostatni zagrał 25 kwietnia w starciu z HC Dukla Jihlava, wygranym przez HC Kladno 6:3. Po tym meczu drużyna Jagra świętowała utrzymanie w ekstralidze.

Jagr wyznał, że brakuje mu motywacji i nie czuje się gotowy do gry. 50-latek oświadczył, że angażowanie się w działalność klubu jest dla niego zbyt absorbujące i nie ma czasu na treningi.

Jagr w 1990 roku przeszedł z HC Kladno do Pittsburgh Penguins. W amerykańsko-kanadyjskiej lidze NHL prawoskrzydłowy rozegrał 24 sezony i jest czwartym strzelcem w historii tych rozgrywek - 766 goli. Dwukrotnie wywalczył Puchar Stanleya z Pittsburgh Penguins (1991, 1992). Za oceanem grał także w Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers i Calgary Flames.

Z reprezentacją Czech dwukrotnie wygrał mistrzostwa świata (2005, 2010). W 1998 roku zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Nagano, a osiem lat później wywalczył brąz igrzysk w Turynie.