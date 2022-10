Pełne zwrotów akcji było spotkanie zespołów z Florydy. Jako pierwsi prowadzenie objęli hokeiści z Tampy, jednak po dwóch tercjach przewagę miała ekipa z Panthers. Wieczór dla Lightning uratował Brayden Point, który najpierw w trzeciej tercji wyrównał na 2:2.

A w dogrywce strzelił gola decydującego o zwycięstwie jego zespołu.

Drugą porażkę z rzędu po dogrywce poniósł zespół Detroit Red Wings. Co prawda po dwóch tercjach prowadził 3:1, jednak w trzeciej odsłonie Philipp Kurashev oraz Connor Murphy doprowadzili do remisu, a Max Domi dał Chicago Blackhawks zwycięstwo w dogrywce.

Wiele naszych błędów zakończyło się umieszczeniem przez rywali krążka w naszej bramce. Prawda jest taka, że zawodnicy muszą doświadczyć takich meczów, żeby się czegoś nauczyć - podsumował trener zespołu z Detroit Derek Lalonde.

Bez dogrywki zakończyło się tylko spotkanie Avalanche z Kraken. Obrońcy tytułu w drugiej tercji szybko stracili dwie bramki, jednak zdołali wyrównać po golach Evana Rodriguesa i Bowena Byrama.

Zwycięskie uderzenie dla zespołu z Seattle w trzeciej tercji wykonał Karson Kuhlman.

To solidna drużyna, ale nie sądzę, żeby to była kwestia aż tak dobrej gry rywali, tylko raczej naszej złej postawy. Musimy po prostu znaleźć swój rytm. W sobotę czeka nas ważny wieczór, więc musimy się skoncentrować, przeanalizować błędy, wyciągnąć wnioski i pójść do przodu - powiedział Byram.

Dla "Lawin" to już trzecia porażka w pięciu meczach i druga z rzędu. W sobotę zagrają z Vegas Golden Knights.