Dwie najlepsze w tym sezonie drużyny na Wschodzie Boston Bruins i New Jersey Devils odniosły pewne zwycięstwa w sobotnich meczach zawodowej ligi hokeja NHL. Hokeistów z Bostonu gonią Devils, którzy w sobotę wygrali po raz 15., tym razem na wyjeździe z Ottawa Senators 5:1. Było to ich 12. kolejne zwycięstwo i już tylko jednego brakuje im do klubowego rekordu z 2001 roku.

Bruins pokonali u siebie Chicago Blackhawks 6:1, odnosząc szóste zwycięstwo z rzędu. Najbardziej przyczynili się do tego zdobywca dwóch bramek David Pastrnak oraz Charlie McAvoy, który po raz pierwszy w karierze zdobył cztery punkty, wszystkie za asysty. Patrice Bergeron miał gola i asystę i brakuje mu już tylko jednego punktu do 1000 w NHL. Reklama Bruins wygrali wszystkie 11 meczów u siebie od początku rozgrywek, czym wyrównali rekord Chicago Blackhawks z sezonu 1963/64, powtórzony w ubiegłym roku przez Florida Panthers. W sumie odnieśli 16 zwycięstw i zanotowali tylko dwie porażki, co jest najlepszym bilansem w całej lidze.