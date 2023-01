Dobrze spisał się bramkarz drużyny ze Seattle Philipp Grubauer, broniąc 32 strzały. Zawodnicy Kraken powoli kończą już najdłuższą w tym sezonie serię siedmiu wyjazdowych meczów. Buffalo było ich piątym przystankiem.

W tabeli Konferencji Zachodniej Kraken umocnili się na piątym miejscu, tracąc tylko cztery punkty do prowadzących Dallas Stars, którzy pokonali na wyjeździe New York Islanders po rzutach karnych 2:1.

Dopiero 11. pozycję zajmują broniący Pucharu Stanleya hokeiści Colorado Avalanche. We wtorek przegrali na własnym lodowisku z Florida Panthers 4:5, mimo że odrobili trzybramkową stratę. Decydującego gola strzelił Matthew Tkachuk na trzy i pół minuty przed końcową syreną.

Na Wschodzie prowadzą z dużą przewagą Boston Bruins. We wtorek pauzowali, podobnie jak drudzy w tabeli Toronto Maple Leafs. Natomiast sklasyfikowani na trzecim miejscu Carolina Hurricanes przegrali u siebie z New Jersey Devils 3:5. Bohaterem spotkania był Dawson Mercer, zdobywca dwóch bramek dla "Diabłów". W swoim 123. meczu w NHL po raz pierwszy trafił do siatki więcej niż jeden raz.