Zwycięstwo w Bakuriani stanowi odkupienie dla Bankes, po tym jak 27-latka we środę nie zdołała obronić swojego indywidualnego tytułu mistrza świata w snowboardowym crossie.

Nie do końca mogę w to uwierzyć. Nie wiem, czy to ma większą wartość niż indywidualny tytuł sprzed dwóch lat – powiedziała triumfatorka.

Bankes dodała, że warunki były trudne, ale serwisanci stanęli na wysokości zdania. "Następnym krokiem jest zrobienie dubletu za dwa lata” - dodała.

Nightingale złoty medal wywalczył debiutując na mistrzostwach świata. Brytyjska para, która razem rywalizowała na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie 2022, wyprzedziła Austriaków Pię Zerkhold i Jakoba Duska. Brązowy medal wywalczyli Francuzi Chloe Trespeuch i Merlin Surget.

