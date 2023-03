Dla "Niedźwiadków" było to dziewiąte z rzędu zwycięstwo, zespół z Bostonu poprawił bilans meczów do stanu 48-8-5. Bruins do skompletowania 100 punktów potrzebowali 61 występów. To najlepsze osiągnięcie w historii ligi NHL.

Ten sam klub granicę 100 punktów osiągnął w 63 meczach w sezonie 1971/72 w drodze po Puchar Stanleya. W rozgrywkach 1976/77 Montreal Canadiens dokonali tego w 62 meczach. Tamta drużyna również zdobyła mistrzowski tytuł.

W czwartkowy wieczór Bruins, w obecności 17 850 widzów, powoli nabierali tempa. W pierwszej tercji kibice nie zobaczyli żadnej bramki, w drugiej gospodarze dwukrotnie trafili, a w ostatnich 11 minutach trzeciej części gry pięciokrotnie pokonali bramkarza Sabres. Była to druga z rzędu porażka drużyny Buffalo.

To było naprawdę niesamowite patrzeć, jak chcą być wielcy — powiedział trener zwycięzców Jim Montgomery.

David Pastrnak zdobył gola i zaliczył dwie asysty kilka godzin po podpisaniu nowego kontraktu z "Niedźwiadkami". 26-letni Czech przedłużył umowę. Zgodnie z nią przez osiem lat zarobi 90 mln dolarów.

Nie wszystkie wiadomości były jednak dobre dla zespołu z Bostonu, ponieważ skrzydłowy Brad Marchand nie wystąpił w trzeciej tercji z powodu urazu.