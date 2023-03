Zawody były rozgrywane w efektownej oprawie, przy sztucznym świetle.

Klaebo, dla którego to już 18. triumf w sezonie, nie miał kłopotów ze zwycięstwem w finale. Drugi na mecie Francuz Lucas Chavanat (najlepszy w eliminacjach) stracił do niego 2,62 s, a trzeci Norweg Even Northug, brat słynnego Petera - 3,70.

Dzielna walka Staręgi

Staręga - jedyny Polak na starcie - awansował z 28. czasem z eliminacji. W ćwierćfinale niewiele brakowało, żeby zdołał przejść do kolejnej rundy. 33-letni zawodnik walczył dzielnie niemal do końca, zajmując ostatecznie w swoim biegu czwarte miejsce. Łącznie sklasyfikowano go na 19. pozycji.

Liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, na zaledwie dwie indywidualne konkurencje przed zakończeniem sezonu, jest Klaebo - 2482 pkt, a wiceliderem kolejny z Norwegów Paal Golberg - 2061.

Staręga zajmuje 43. miejsce (330 pkt), Dominik Bury 45. (327 pkt), a Kamil Bury 98. (129).

Wśród kobiet Monika Skinder uplasowała się w eliminacjach w Tallinnie na 42. pozycji.

W finale najlepsza okazała się Norweżka Skistad, która minimalnie wyprzedziła Szwedkę Jonnę Sundling - o 0,13 s. Trzecia była Szwajcarka Nadine Faehndrich - 2,33 za triumfatorką.

Liderką klasyfikacji generalnej PŚ, też na dwie indywidualne konkurencje przed końcem sezonu, pozostała Norweżka Tiril Udnes Weng - 1888 pkt. Druga jest Amerykanka Jessica Diggins - 1778.

Najwyżej z Polek plasuje się Skinder, która z dorobkiem 103 pkt zajmuje 83. miejsce. Izabela Marcisz jest dwie lokaty niżej - 102 pkt.

Zakończenie sezonu - w najbliższy weekend w fińskim Lahti.