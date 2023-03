Hokeiści New Jersey Devils pokonali w sobotę Ottawę Senators 5:3 i jako trzeci zespół w lidze NHL zapewnili sobie awans do play off i udział w rywalizacji o Puchar Stanleya. Wcześniej dokonali tego Boston Bruins i Carolina Hurricanes.

Mecz w Newark był bardzo zacięty. Po dwóch tercjach był remis 3:3, a szala na korzyść gospodarzy przechyliła się na początku trzeciej, gdy do bramki Senators trafił Dougie Hamilton. W ostatniej minucie wynik ustalił Tomas Tatar. Jednego z goli zdobył Jack Hughes i było to jego 40. trafienie w obecnych rozgrywkach. Poprzednio takim dorobkiem w Devils mógł się pochwalić Zach Parise w sezonie 2008/09. Reklama W meczu na szczycie Atlantic Division mający najlepszy bilans w całej lidze Bruins pokonali u siebie Tampa Bay Lightning 2:1. Dzięki temu zapewnili już sobie pierwsze miejsce w tej dywizji na koniec sezonu zasadniczego. David Pastrnak i Brayden Point z rekordami goli w sezonie Zobacz również Reklama Gospodarze odnieśli szóste kolejne zwycięstwo, chociaż nie przyszło im ono łatwo. Rozstrzygającą bramkę zdobył w drugiej tercji Garnet Hathaway. Michał Ignasiewicz Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję