Spotkanie było wyrównane, z lekką przewagą gospodarzy pod względem strzałów na bramkę (35-30), ale tylko Mikko Rantanen zdołał pokonać w 13. minucie niemieckiego golkipera Philippa Grubauera, który poprzednio występował w... Avalanche. Wcześniej gola dla Kraken zdobył Eeli Tolvanen. W drugiej tercji goście objęli prowadzenie go trafieniu Alexandra Wennberga, a na początku trzeciej części gry wynik ustalił Morgan Geekie.

Reklama

Cały nasz zespół nie był dziś wystarczająco dobry - przyznał trener "Lawin" Jared Bednar.

Reklama

Był to pierwszy mecz play off w historii Kraken. Drużyna ze Seattle dołączyła do ligi NHL dopiero w poprzednim sezonie.

Inne wtorkowe mecze 1. rundy play off również zakończyły się porażkami gospodarzy: New Jersey Devils przegrali z New York Rangers 1:5, Toronto Maple Leafs z Tampa Bay Lightning 3:7, a Vegas Golden Knights z Winnipeg Jets 1:5.