Oestfold, którego Alexander Stoeckl powołał na 72. Turniej Czterech Skoczni w marcu 2021 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem w serii próbnej skoczył na Wielkiej Krokwi na odległość 150 metrów, co jest nieoficjalnym rekordem skoczni.

Oestfold był zdesperowany

Trener Stoeckl docenił występ skoczka i włączył go do kadry A na zawody w lotach narciarskich w Planicy. Skokiem w Zakopanem Benjamin zaimponował mi. Pokazał, że jak dobrze trafi w próg, to potrafi świetnie latać - mówił szkoleniowiec.

Po zakończeniu sezonu okazało się jednak, że skoczek nie ma stypendium od federacji, sponsorów i tym samym środków do życia, a w dodatku jest bezrobotny.

Wiosną 2021 roku uruchomił w mediach społecznościowych akcję wsparcia.

Byłem zdesperowany i skierowałem ją przede wszystkim do znajomych, rodziny i norweskich kibiców, lecz nieoczekiwanie największe wsparcie, ponad połową wpłaconych środków, przyszło z Polski. Tam kochają skoki i musiałem im zaimponować najdłuższym skokiem w Zakopanem - powiedział skoczek kanałowi telewizji NRK.

Skoczek pracuje w fabryce

Według ówczesnego kursu norweskiej korony uzyskał prawie tysiąc euro. Było to ważne wsparcie w momencie, kiedy chciał skończyć ze sportem. Dzięki temu mogłem dalej trenować i jednocześnie szukać pracy - przyznał.

Znalazł ją i pracuje w fabryce w Raufoss w godzinach 7-15.

Wstaję o 4.30 i jadę na skocznię na pierwszy trening. Później mam pracę, a po niej drugi trening. Kocham ten sport. W najważniejszym momencie załamania pomogli mi kibice, głównie z Polski, i teraz dalej skaczę - podkreślił 23-letni zawodnik.

Pozostali Norwegowie w kadrze na TCS to: broniący tytułu Halvor Egner Granerud, Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Daniel-Andre Tande i Kristoffer Sundal.