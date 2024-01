Darmowa komunikacja miejska

"Przypominamy o darmowych skibusach na linii Skalite - Beskid Sport Arena - Szczyrk Gondola - Solisko. Są one dostępne dla turystów, narciarzy i snowboardzistów oraz mieszkańców miasta. Darmowymi skibusami są wyłącznie pojazdy oznaczono grafiką GOPASS, na przejazd pozostałymi autobusami (Komunikacji Beskidzkiej - linia numer 120, którą można dojechać do centrum Bielska-Białej) należy wykupić bilet" - przypomniano w komunikacie władz Szczyrku.

Reklama

Koszt biletu, prowadzącą po terenie miasta linią 120, to pięć złotych.

Kwalifikacje do środowego konkursu indywidualnego odbędą się we wtorek o godz. 18. Zaraz po nich (ok. godz. 20) w amfiteatrze Skalite odbędzie się ceremonia wręczenia numerów startowych najlepszym 10 zawodnikom.

Reklama

Bezpłatny koncert

"Przygrywać będzie nam kapela Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Ondraszek" ze Szczyrku, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Będzie to też niebywała okazja do zdobycia autografów i zrobienia zdjęć" - można przeczytać w informacji władza miasta.

Parametry skoczni

Puchar Świata w Szczyrku odbędzie się po raz pierwszy w historii, wcześniej najlepsi skoczkowie rywalizowali tu w konkursach Letniej Grand Prix (2011, 2023).

"Skocznia w obecnym kształcie została oddana do użytku w 2008 roku. Najważniejsze jej parametry to punkt konstrukcyjny K-95 m, rozmiar skoczni HS-104, a długość rozbiegu 82,5 m" - przypomniał Polski Związek Narciarski.

Pierwsza seria środowego konkursu ma się rozpocząć o godz. 17.30.