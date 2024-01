W niedzielę odbyło się ostatnie spotkanie 20. kolejki ligi tureckiej. Siódmy w tabeli Antalyaspor podejmował trzeci Trabzonspor. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1. Mecz i jego wynik zeszły jednak na drugi plan.

Zawodnik gospodarzy Sagiv Jehezkel w 68. minucie strzelił szóstego gola w tym sezonie. Pochodzący z Izraela napastnik podbiegł w okolice narożnika boiska, złożył ręce w geście modlitwy, a następnie wskazał na bandaż na nadgarstku.

28-latek miał tam napisane "100 dni. 07/10". Jest to odniesienie do ataku Hamasu na Izrael z 7 października oraz do liczby dni, przez które w Gazie przetrzymywanych jest ponad 130 izraelskich zakładników.

Aresztowanie za podżeganie do nienawiści

Podczas trwania zbrojnej agresji między Izraelem a Palestyną, według ministerstwa zdrowia kierowanego przez Hamas, w ciągłym ataku Izraela zginęło co najmniej 23 000 ludzi w Gazie - głównie kobiet i dzieci.

Ministerstwo sprawiedliwości w Turcji oraz prokuratura generalna od razu wszczęła postępowanie wobec Jehezkela. Piłkarz został już aresztowany, a Antalyaspor zerwał z nim kontrakt. Służby postawiły mu zarzut podżegania do nienawiści.