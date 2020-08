"Okres kwarantanny był pierwszym od niepamiętnych czasów, kiedy mogłem posiedzieć w domu i z dnia na dzień planować to, co chcę zrobić. Takich chwil nie miałem nigdy" – mówi Kamil Stoch. W rozmowie z Sebastianem Parfjanowiczem opowiedział o tym, czego nauczył się podczas pandemii oraz o pasji do... ogrodnictwa.

Reklama