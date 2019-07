Zajmująca 39. miejsce w rankingu WTA Putincewa ma patent na Osakę. To było ich trzecie spotkanie i trzecie zwycięstwo tenisistki z Kazachstanu. Poprzednio wygrała z nią 20 czerwca w 1/8 finału turnieju w Birmingham.

Niespełna 22-letnia Japonka zadziwiła tenisowy świat, gdy we wrześniu ubiegłego roku wygrała US Open i zdobyła pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. To, że jej sukces w Nowym Jorku nie był dziełem przypadku potwierdziła w styczniu, gdy triumfowała w Australian Open. Dzięki temu zwycięstwu została pierwszą rakietą świata.

Od czasu triumfu w Melbourne jednak nie jest w stanie wygrać żadnego turnieju. Jej najlepszy wynik w tym okresie to kwietniowy półfinał w Stuttgarcie. Z wielkoszlemowego French Open odpadła w trzeciej rundzie.

W drugiej rundzie Putincewa zmierzy się z pogromczynią Igi Świątek - Szwajcarką Viktoriją Golubic.