Kyrgios od kilku już lat znany jest z kontrowersyjnych zachowań i wypowiedzi na korcie. W środę przegrał w Cincinnati z rozstawionym z numerem ósmym Rosjaninem Karenem Chaczanowem 7:6 (7-3), 6:7 (4-7), 2:6. W trakcie drugiego seta miał pretensje do sędziego Fergusa Murphy'ego, że ten za szybko uruchomił zegar odmierzający czas na serwis. Pod koniec tie-breaka został ukarany punktem karnym za słowne obrażenie arbitra.

Był to dopiero początek "popisu" 24-letniego gracza. W pewnym momencie oznajmił, że musi skorzystać z toalety. Murphy odparł, że nie ma na to czasu, ale Australijczyk - nie bacząc na to - opuścił kort z dwiema rakietami pod pachą. Telewizyjne kamery wychwyciły jak w tunelu uderzał nimi z impetem, niszcząc sprzęt do gry. Wrócił na kort, ponownie rzucając w stronę sędziego przekleństwami. Po meczu nie podał ręki Irlandczykowi, rzucił swoje buty w stronę publiczności, a następnie zaoferował zniszczone wcześniej rakiety dzieciom siedzącym na trybunach.

Zajmujący 27. miejsce w rankingu ATP Kyrgios niespełna dwa tygodnie temu wygrał swój szósty turniej cyklu w karierze, triumfując w Waszyngtonie. Podczas tamtej imprezy również zaliczył starcie z Murphym. Irlandzki arbiter był także obiektem wybuchu niepokornego tenisisty podczas czerwcowych zawodów na kortach londyńskiego Queen's Clubu.

Z kolei w ubiegłym tygodniu w Montrealu Australijczyk wdał się w dyskusję z innym sędzią, mając pretensje, że ręczniki...nie są wystarczająco białe. W maju w Rzymie także przeklinał, a dodatkowo złość wyładował na krześle stojącym obok pola gry.

Poza Chaczanowem jeszcze dwóch Rosjan awansowało w środę do 1/8 finału - rozstawiony z "dziewiątką" Daniił Miedwiediew oraz Andriej Rublow. Ten ostatni wyeliminował Szwajcara Stana Wawrinkę 6:4, 6:4.

Niespodziewanie odpadło zaś dwóch zawodników z czołówki - rozstawiony z "piątką" Grek Stefanos Tsitsipas przegrał z Niemcem Janem-Lennardem Struffem 4:6, 7:6 (7-5), 6:7 (6-8), a Alexander Zverev (7.) z 19-letnim serbskim kwalifikantem Miomirem Kecmanovicem 7:6 (7-4), 2:6, 4:6. Niemiec sam jednak jest sobie winny - zaliczył aż 20 podwójnych błędów, co nie zdarzyło mu się nigdy wcześniej. W japońskim pojedynku też doszło do sensacji - kwalifikant Yoshihito Nishioka okazał się lepszy od Kei Nishikoriego (6.) 7:6 (7-2), 6:4.