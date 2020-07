Rysunek ma długość 24 metrów i szerokość 11 metrów. Jak podkreślają dziennikarze, ciekawostką jest fakt, że to pierwsze tego typu przedsięwzięcie artystyczne na ceglanej nawierzchni kortu.

Josifovski zdecydował się na wykonanie portretu m.in. z chęci wspierania i docenienia lidera rankingu tenisowego Djokovica. W ostatnim czasie na gwiazdę tenisa spadła fala krytyki za zorganizowanie cyklu turniejów pokazowych, podczas którego kilka osób, w tym on sam, zakaziło się koronawirusem. W czwartek media informowały, że Djokovic i jego żona mieli już negatywny wynik testu na Covid-19. Wcześniej przyznał on, że “Adria Cup” była błędem i wyraził ogromny żal z powodu zakażenia jego gości.

„Novak jest człowiekiem o wyjątkowym blasku. Motywuje nas wszystkich. Trudno jest znaleźć tak wspaniałe słowa, aby go opisać” – stwierdził Josifovski, który pracę wykonał w sześć godzin, od północy do szóstej rano. Najpierw na kartce naszkicował portret, a następnie – już na korcie – wziął do ręki miarkę, pędzle, szczotki różnej wielkości itd. Zwracał uwagę na każdy szczegół starannie przemyślanego projektu. Wyjaśnił, że najbardziej wymagające były rysowanie oczu, nosa, ust, cieniowanie twarzy. Udało mu się też przyciemnić włosy zawodnika.

„Jako dziecko trenowałem tenis, co wywoływało zdziwienie u niektórych moich rówieśników, którzy grali w piłkę nożną i koszykówkę. Po każdym treningu obowiązkowe było czyszczenie i wyrównanie powierzchni kortu. To właśnie na boiskach zawsze króluje duch sportu i z honorem walczy się o zwycięstwo. Niestety, są tacy, którzy nie szanują wyników sportowców i umniejszają ich osiągnięcia. Są kraje, które chciałyby mieć najmądrzejszych i najlepszych ludzi u siebie. A my, mała bałkańska Serbia, mamy najlepszego tenisistę, mistrza Novaka Djokovica” – powiedział autor portretu.

W internetowych wydaniach serbskich gazet zamieszczony został filmik pokazujący pracę Josifovskiego.

„Tak jak powiedziałem, korty i boiska sportowe są magicznymi miejscami, są jak magiczne lustra. Kiedy je wypolerujemy, to mówią prawdę i tylko prawdę. Djokovic jest wspaniałym człowiekiem, dumą naszego narodu. Szczerze mi przykro z powodu męczenników, którzy rzucają w niego kamieniami” – dodał Josifovski.