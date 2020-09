Pliskova nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na ofensywną grę 50. w rankingu WTA Garcii, która dysponuje mocnym uderzeniem. Pierwsza partia zaczęła się od prowadzenia Francuzki 5:0. W drugiej Czeszka przegrywała 2:4, ale udało jej się doprowadzić do remisu. W 10. gemie nie wykorzystała dwóch piłek setowych, a w tie-breaku nie zdołała już zagrozić rywalce.

Reklama

Pliskova w przeszłości była liderką światowej listy, a obecnie zajmuje na niej trzecie miejsce. W Nowym Jorku jest jednak turniejową "jedynką" w związku z nieobecnością dwóch czołowych tenisistek - Ashleigh Barty i Simony Halep. Australijka i Rumunka zrezygnowały z występu z powodu obaw związanych z koronawirusem. Ze względu na brak ich oraz kilku innych zawodniczek z czołówki 28-letnia Czeszka była wskazywana jako jedna z faworytek tegorocznej edycji US Open. W ostatnich czterech latach stale w tej imprezie docierała co najmniej do 1/8 finału.