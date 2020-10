Świątek rok temu zadebiutowała w paryskiej imprezie i pokazała się z bardzo dobrej strony. W 1/8 finału dostała jednak - jak to teraz określa - dobrą lekcję od Halep. Rumunka wygrała z nią wówczas 6:1, 6:0 i zajęło jej to zaledwie 45 minut.

Reklama

Głównym powodem, dla którego to spotkanie trwało ok. 40 minut, było to, że byłam ogromnie zestresowana. Brakowało mi doświadczenia, którego teraz mam więcej. Wiem, że nasz następny pojedynek będzie inny. Teraz nie będę się tak denerwować. W ubiegłym roku nie byłam w stanie zrealizować założeń taktycznych. To był mój pierwszy mecz na dużym stadionie i przeciwko takiej zawodniczce. Było mi przykro z powodu porażki, ale też wiedziałam, że to był mój pierwszy występ na korcie im. Philippe'a Chatriera, więc było nieźle. Dotarłam do 1/8 finału. To było dla mnie coś niesamowitego - wspominała na konferencji prasowej 19-letnia Polka.

Halep ma w dorobku dwa tytuły wielkoszlemowe, pierwszy wywalczyła dwa lata temu właśnie w Paryżu. W ostatnich tygodniach imponuje formą. Po wznowieniu międzynarodowej rywalizacji po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa zwyciężyła w obu imprezach WTA, w których startowała. Przed zawieszeniem zmagań w drugiej połowie lutego triumfowała w Dubaju, co sprawia, że w piątek wygrała 17. mecz z rzędu. Z występu w wielkoszlemowym US Open zrezygnowała z powodu obaw związanych z Covid-19. W stolicy Francji jest rozstawiona z "jedynką", choć obecnie zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu. Jeśli wygra teraz ten turniej, to odzyska miano liderki.

Jeden z rumuńskich dziennikarzy spytał zawodniczkę z Raszyna, jak porównałaby grę jego rodaczki w porównaniu z poprzednią edycją French Open.

Nie wiem. Ciężko to porównać, oglądając mecze w telewizji. Simona gra świetnie na ziemi. Od tej nawierzchni zaczęła sezon po przerwie. Wygrała w Pradze i Rzymie. Myślę, że jest obecnie pewna siebie. Trudno mi powiedzieć, czy jej gra jest obecnie lepsza, bo nie jestem ekspertem. Wiem za to na pewno, że moja gra się poprawiła i mam nadzieję, że ten mecz potrwa dłużej niż 40 minut - podsumowała z uśmiechem podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego.