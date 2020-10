Barty osiągnęła półfinał pierwszej tegorocznej lewy Wielkiego Szlema w Melbourne i od lutego nie pojawiła się na korcie. Tłumacząc się względami bezpieczeństwa i obawami związanymi z pandemią koronawirusa, w sierpniu zrezygnowała z wyjazdu na US Open do Nowego Jorku, a później potwierdziła też, że nie będzie też bronić tytułu we French Open.

Mimo to może być pewna, że drugi z rzędu sezon zakończy jako numer jeden kobiecego tenisa. Wszystko za sprawą Świątek, która w niedzielę w 1/8 finału paryskiej imprezy wyeliminowała wiceliderkę klasyfikacji tenisistek Simonę Halep. A tylko Rumunka miała szansę zdystansować Australijkę na koniec roku.

W ostatni piątek, gdy inne czołowe tenisistki walczyły w Paryżu, Barty pojawiła się na stadionie w Brisbane Lions, gdzie kibicowała drużynie futbolu australijskiego Richmond Tigers. Jeden z fotoreporterów uwiecznił Barty na trybunach z kubkiem piwa w ręku, gdy z zaciśniętą pięścią cieszyła się z udanej akcji swoich ulubieńców.

Zdjęcia tenisistki i nagranie wideo szybko zyskało wielką popularność w sieci, a Barty szybko zyskała status "ikony kibicowania".

"Jak nie kochać Ash Barty!!! Trwa French Open, a ona z piwem w ręku ogląda futbol. Najlepsze!" - napisał na Twitterze jeden z australijski dziennikarzy.