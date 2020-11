Cześć wam. Jestem w centrum Wiednia, bardzo blisko miejsca ataku. Trzymają nas wewnątrz restauracji, czekając aż będziemy wiedzieć, że możemy już stąd wyjść...Dziękuję za wszystkie wasze wiadomości - tak brzmiała pierwsza informacja zamieszczona przez Massu w mediach społecznościowych.

Reklama

Pięć godzin później poinformował, że jest już bezpieczny.

Jestem już w hotelu. Jestem już spokojny i mam się dobrze po tym bardzo dużym strachu. Byliśmy zamknięci w restauracji przez osiem godzin w ramach środków ostrożności. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie wiadomości będące wyrazem troski - zaznaczył Chilijczyk, który w przeszłości był dziewiąty w rankingu ATP, a podczas igrzysk w Atenach wywalczył złoto zarówno w singlu, jak i w deblu.

Przebywa on teraz w stolicy Austrii, przygotowując trzeciego w światowym rankingu Thiema do kończącego sezon turnieju masters - ATP Finals. Jego podopieczny we wrześniu wygrał wielkoszlemowy US Open.