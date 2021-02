Rozstawiona z numerem 15., a 17. w światowym rankingu Świątek rozpoczęła udział w prestiżowej imprezie od zwycięstwa nad Arantxą Rus 6:1, 6:3. Zrewanżowała się 77. dotychczas w zestawieniu tenisistek Holenderce za ubiegłoroczną porażkę w pierwszej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Miało to miejsce tuż przed triumfem na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa. Poprawiła sobie też humor po ubiegłotygodniowym występie w zawodach cyklu w Melbourne, z których odpadła w 1/8 finału.

Generalnie czułam się dziś dużo lepiej niż w moim pierwszym turnieju tutaj. Miałam znacznie więcej pewności siebie. Były też pewne obawy, bo grałam wcześniej przeciwko Arantksie w Rzymie i nie był to dobry dla mnie mecz. Ale teraz zaczęłam z innej pozycji. Chciałam dominować na korcie i to wyszło mi to całkiem dobrze, więc jestem zadowolona - zaznaczyła Polka na konferencji prasowej.

Nie kryje, że nie wszystkie wybrane przez nią rozwiązania w trakcie poniedziałkowego spotkania okazały się właściwe, ale stara się zachować optymizm.

Pokazałam dobry tenis. Może parę decyzji nie było idealnych, jak np. przy kilku skrótach, ale to był też pierwszy mecz w turnieju. Mam nadzieję, że z rundy na rundę będę grać coraz lepiej - podkreśliła.

Rok temu w Australian Open zatrzymała się na 1/8 finału. W US Open dotarła do trzeciej rundy, a we French Open sięgnęła po historyczny dla polskiego tenisa tytuł. Z imprezami WTA żegnała się zaś przeważnie szybko.

"Lepiej idzie mi w Wielkim Szlemie"

Nie wiem, dlaczego lepiej mi idzie w Wielkim Szlemie. Może to kwestia przygotowań, może to po prostu idealny dla mnie czas na grę? Moim celem jest regularność, więc chcę grać dobrze w każdym turnieju. Cieszę się, że jestem skuteczna w wielkoszlemowych zmaganiach, bo choć nie powinno tak być, to w głowie mam, że to najważniejsze imprezy. Staram się traktować każdy mecz tak samo, ale nie jest to proste. Będę nad tym pracować, może się to zmieni za kilka miesięcy czy lat, ale teraz cieszę się, że gram tutaj dobry tenis - podsumowała 19-letnia tenisistka.

Do rozpoczętych w poniedziałek zmagań w Melbourne - za sprawą paryskiego sukcesu - przystąpiła jako przedstawicielka grupy faworytek. Stara się jednak o tym nie myśleć.

Staram się skupić tylko na grze, zająć tym głowę, a nie myśleć o innych rzeczach. Czasem jest łatwiej, a czasem trudniej. Dziś było mi pod tym względem łatwiej niż w poprzednim turnieju - przyznała podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego.

Na pytanie o odzyskanie radości z gry odparła, że zazwyczaj jak bardzo się stara, to jej nie wychodzi.

Znów powiedziałam sobie, że odpuszczę, trochę się rozluźnię. Skoncentrowałam się na grze. Zazwyczaj cieszę się z gry jak mi wychodzi, więc przyłożyłam się do pilnowania detali, skupiałam się na tym, by poprawić to, co mi nie wychodziło - relacjonowała.

Camila Giorgi na drodze do trzeciej rundy

Świątek, która po raz pierwszy w karierze jest rozstawiona w Wielkim Szlemie, wygrała w poniedziałek ósmy mecz z rzędu w zmaganiach tej rangi. O dziewiąte zwycięstwo powalczy w drugiej rundzie z Camilą Giorgi. Będącej 79. rakietą świata Włoszce także będzie chciała się zrewanżować za porażkę w ich jedynym przed tegorocznym Australian Open pojedynku. Dwa lata temu musiała uznać jej wyższość w drugiej rundzie wielkoszlemowej imprezy w Melbourne. Wówczas jednak sama zajmowała 177. miejsce na liście WTA i do głównej drabinki dostała się z kwalifikacji.

Pamiętam, że to było bardzie ciężkie dla mnie spotkanie, bo po raz pierwszy zmierzyłam się z kimś, kto gra tak szybko. Uważam, że zrobiłam postęp od tamtego meczu. Będę gotowa na wszystko, bo Camila potrafi grać naprawdę świetnie, bardzo szybko. Tutejsza nawierzchnia będzie jej sprzyjać. Zobaczymy, co się wydarzy. Będę przygotowana taktycznie, mój trener o to zadba. Będę gotowa na wszystko i postaram się po prostu zagrać swój tenis - zadeklarowała.

29-letnia Giorgi znana jest polskim kibicom m.in. za sprawą trzykrotnego z rzędu występu w finale turnieju WTA w Katowicach (2014-16). W dorobku ma dwa tytuły tej rangi. Jej najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie jest ćwierćfinał Wimbledonu z 2018 roku. W Australian Open jeszcze nigdy nie przeszła trzeciej rundy.