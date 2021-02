Świątek z dwoma wcześniejszymi rywalkami w bieżącej edycji Australian Open - Holenderką Arantxą Rus i Włoszką Camilą Giorgi - miała rachunki do wyrównania. Z obydwoma miała wcześniej bilans 0-1.

Ze sklasyfikowaną na 46. pozycji w rankingu WTA Ferro zmierzy się po raz pierwszy w karierze. Ta niespodziewanie wyeliminowała w drugiej rundzie rozstawioną z numerem 17. reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę.

Urodzona w Belgii 23-letnia Francuzka, tak jak młodsza o cztery lata Polka, najlepiej czuje się na kortach ziemnych. Oba tytuły WTA, które ma w dorobku, wywalczyła właśnie na takiej nawierzchni. W Australian Open nigdy wcześniej nie dotarła do trzeciego etapu rywalizacji. Jako ulubiony turniej wskazuje French Open, w którym w ubiegłym roku dotarła do 1/8 finału, co jest jej najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie.

O kolejne zwycięstwo w Wielkim Szlemie

Świątek do czołowej "16" w Melbourne dotarła rok temu. W piątek będzie miała też szansę na wygranie 10. z rzędu meczu w Wielkim Szlemie. Zarówno we wszystkich siedmiu pojedynkach w ubiegłorocznym French Open, jak i w obu dotychczasowych spotkaniach bieżącej edycji Australian Open nie oddała rywalkom nawet seta.

Podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego i Ferro prawdopodobnie rozpoczną rywalizację ok. południa czasu polskiego. Będzie to ostatni piątkowy pojedynek na Margaret Court Arena, drugim co do wielkości obiekcie kompleksu Melbourne Park.

Świątek jest ostatnią reprezentantką kraju, która pozostała w stawce w singlu. Zarówno rozstawiony z "26" Hubert Hurkacz, jak i Kamil Majchrzak przegrali mecze otwarcia.