Specjalizująca się w singlu Linette i Rosolska w trzecim, decydującym secie nie wykorzystały prowadzenia 4:1 i 5:3.

Tenisistki te połączyły teraz siły z myślą o przygotowaniach do zbliżających się igrzysk w Tokio, gdzie również zagrają razem. Linette niedawno w wielkoszlemowym French Open także startowała w obu tych konkurencjach - w deblu wspólnie z Amerykanką Bernardą Perą dotarła aż do półfinału, co udało się jej po raz pierwszy w karierze. Specjalizująca się w grze podwójnej Rosolska z kolei w Paryżu, gdzie startowała z Amerykanką Coco Vandeweghe, odpadła w pierwszej rundzie. 35-letnia zawodniczka z Warszawy występem tym wróciła do rywalizacji po przerwie macierzyńskiej.

Linette nie kończy jeszcze udziału w tegorocznym Wimbledonie - w sobotę zagra w trzeciej rundzie singla.

W piątek spotkanie drugiej rundy debla rozegrają jeszcze Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Ludmiła Kiczenok, Makoto Ninomiya (Ukraina, Japonia) - Magda Linette, Alicja Rosolska (obie Polska) 6:4, 3:6, 9:7.