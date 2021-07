Zajmujący 18. miejsce w rankingu ATP Hurkacz był faworytem pojedynku z 66. w tym zestawieniu Gironem, z którym zmierzył się po raz pierwszy. Niespełna 28-letni Amerykanin po raz drugi znalazł się w głównej drabince Wimbledonu. W poprzedniej edycji przegrał mecz otwarcia. W Wielkim Szlemie jego najlepszym wynikiem jest trzecia runda, na której zatrzymał się niespełna miesiąc temu we French Open.

Na powtórzenie tego wyniku nie pozwolił mu młodszy o cztery lata Polak. Ten ostatni zapisał na swoim koncie trzy pierwsze gemy tego spotkania. Pozwoliło mu to na pełną kontrolę i pewne zwycięstwo w inauguracyjnej odsłonie. Bardzo podobny przebieg miały także dwa kolejne sety. Wrocławianin wyraźnie dominował i ani razu nie był bliski straty podania. Sam zanotował łącznie cztery "breaki".

W końcówce Giron próbował jeszcze stawiać mu opór, za co kibice zgromadzeni na trybunach nagrodzili go brawami. W dziewiątym gemie trzeciej partii obronił jedną piłkę meczową, a w kolejnym następną. Trzecią taką okazję Hurkacz już wykorzystał.

Dobra dyspozycja Polaka miała odzwierciedlenie w statystykach. Dobrze funkcjonował u niego serwis - posłał 12 asów, wygrał 84 procent akcji po swoim pierwszym podaniu i 68 pr. po drugim. Zanotował też 35 uderzeń wygrywających.

24-letni Polak tym samym wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie w londyńskim turnieju. Wcześniej udało mu się to w poprzedniej edycji sprzed dwóch lat (ubiegłoroczną odwołano z powodu pandemii COVID-19). W żadnej innej imprezie wielkoszlemowej nie przeszedł drugiej rundy.

O awans do czołowej "16" powalczy z 38. w rankingu ATP Bublikiem. Z zawodnikiem, który do listopada 2016 roku grał w barwach Rosji, zmierzy się po raz drugi w karierze. W ubiegłym roku w pierwszej rundzie turnieju ATP w Dubaju górą był będący jego rówieśnikiem rywal.

Bublik jak na razie większe sukcesy odnosił w deblu. W tej konkurencji wygrał cztery imprezy ATP, z czego dwie w tym sezonie. Poza tym w niedawnym wielkoszlemowym French Open dotarł do finału, a w ubiegłorocznym Australian Open do półfinału. Indywidualnie po raz drugi dotarł do trzeciej rundy w zmaganiach tej rangi - po raz pierwszy udało mu się to w US Open 2019. W Wimbledonie dotychczas nie był w stanie wygrać meczu otwarcia.

Wcześniej awans do trzeciej rundy wywalczyła też Magda Linette. W środę zrobiła to zaś Iga Świątek.

Wynik meczu 2. rundy singla:

Hubert Hurkacz (Polska, 14) - Marcos Giron (USA) 6:3, 6:2, 6:4.