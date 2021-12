Spróbuję wykorzystać najbliższe dni, żeby dojść do zdrowia, odpocząć i zapomnieć o tenisie. Jestem naprawdę zmęczony sezonem i całym tym rokiem. Rozumiem, że chcielibyście wiedzieć, gdzie i jak rozpocznę sezon, ale zobaczymy co nam przyniesie przyszłość. Nie mogę podać daty. Oczywiście Australian Open szybko się zbliża i niedługo się dowiecie - oświadczył Djoković na konferencji prasowej w Madrycie.

Reklama

Lider światowego rankingu wypowiadał się po przegranym przez Serbię meczu z Chorwacją 1:2 w półfinale Pucharu Davisa. Sam zdobył punkt za zwycięstwo nad Marinem Cilicem. Po krótkiej przerwie nie był jednak w stanie razem z Filipem Krajinovicem przeciwstawić się najlepszemu deblowi świata - Mate Pavicowi i Nikoli Mekticowi.

Nie chce przyznać, czy się zaszczepił

Pod koniec listopada dyrektor Australian Open Craig Tiley potwierdził, że wszyscy uczestnicy turnieju będą musieli być zaszczepieni przeciwko COVID-19. Djoković do tej pory odmawia odpowiedzi na pytanie, czy przyjął szczepionkę.

On mówi, że jest to jego prywatna sprawa. Chcielibyśmy zobaczyć tutaj Novaka. On wie, że będzie musiał się tutaj zaszczepić - podkreślił Tiley.

Australian Open odbędzie się od 17 do 30 stycznia w Melbourne. Niedawno stolica stanu Victoria otworzyła się po szóstym z kolei zamknięciu. Lockdown trwał w tym mieście łącznie przez 260 dni.