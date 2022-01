Rozstawiona z "siódemką" Świątek po raz pierwszy zmierzyła się ze 115. na światowej liście i starszą o 16 lat Kanepi.

Polka to triumfatorka French Open sprzed dwóch lat. Poza tamtą edycją paryskiej imprezy nigdy aż do teraz nie dotarła ponownie do wielkoszlemowego półfinału. W latach 2020-21 w Australian Open odpadła w 1/8 finału.

W środę raszynianka straciła drugiego seta w tegorocznej rywalizacji w Melbourne. Pierwszego oddała w 1/8 finału Rumunce Soranie Cirstei.

Wynik ćwierćfinału singla kobiet:

Iga Świątek (Polska, 7) - Kaia Kanepi (Estonia) 4:6, 7:6 (7-2), 6:3