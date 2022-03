Razem z moją rodziną jesteśmy przerażeni obrazami dochodzącymi z Ukrainy i zrozpaczeni widząc tych niewinnych ludzi, którzy zostali dotknięci tak straszną tragedią. Chcemy pokoju – napisał legendarny tenisista w wiadomości zamieszczonej w internecie.

Około 6 milionów ukraińskich dzieci nie ma już dostępu do szkoły. Chcielibyśmy pomóc im uporać się z tym niezwykle traumatycznym przeżyciem – dodał 40-letni Szwajcar.

Zgodnie z zapowiedzią Fundacja Rogera Federera wesprze stowarzyszenie War Child Holland darowizną w wysokości 500 tys. dolarów, aby umożliwić ukraińskim dzieciom kontynuację nauki. Według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) od początku rosyjskiej inwazji z Ukrainy uciekło już ponad 3,17 mln ludzi, głównie kobiet i dzieci.

Federer, 20-krotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema, nie grał od zeszłorocznego Wimbledonu, kiedy to w ćwierćfinale przegrał z Hubertem Hurkaczem. Jego powrót na korty po kolejnej operacji kolana jest wciąż możliwy, ale dokładnie nie wiadomo kiedy to nastąpi. Do niego należy światowy rekord pod względem zwycięstw (1251) zanotowanych na korcie.