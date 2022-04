Hurkacz bronił na Florydzie tytułu i mimo udanego występu stracił sporo punktów. Wyprzedził go m.in. zwycięzca tegorocznej edycji Hiszpan Carloz Alcaraz, który awansował z 16. na 11. lokatę.

W drodze do półfinału Polak wyeliminował m.in. wicelidera rankingu Daniiła Miedwiediewa. Gdyby w meczu pomiędzy nimi triumfował Rosjanin, to on znalazłby się na czele zestawienia kosztem Djokovicia. Serb nie może uczestniczyć w turniejach w USA z powodu braku szczepienia na COVID-19.

Na trzecie miejsce awansował Niemiec Alexander Zverev, a na czwarte spadł kontuzjowany obecnie Hiszpan Rafael Nadal.

Nieznaczny spadek zanotował Kamil Majchrzak - z 75. na 76. miejsce. Do drugiej setki powrócił z 212. pozycji Kacper Żuk, który awansował o 23 pozycje.

