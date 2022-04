Wydaje mi się, że podkradłam mu jedną z metod, których używa, i zastosowałam podczas swojego treningu - powiedziała była liderka światowego rankingu na konferencji prasowej w Madrycie przed turniejem WTA na kortach ziemnych.

To tak, jakbym miała naciągniętą na łuk dodatkową cięciwę. Albo będzie działać naprawdę dobrze, albo bardzo źle - skomentowała Osaka, nie ujawniając jednak szczegółów.

Przed turniejem w stolicy Hiszpanii Japonka trenowała na Majorce, ojczystej wyspie Rafaela Nadala, mistrza gry na kortach ziemnych, trzynastokrotnego zwycięzcy French Open w Paryżu.

Chciałam przyjrzeć się naprawdę dobrym zawodnikom na kortach ziemnych podczas treningu, ponieważ myślę, że jestem osobą, która bardzo szybko się uczy, jeśli przyglądam się uważnie - dodała.

Osaka wraca do dobrej formy

W swojej karierze 24-letnia Osaka wygrała siedem turniejów WTA, w tym cztery wielkoszlemowe - wszystkie na kortach twardych, ale nie wiodło się jej na "mączce". W pięciu startach we French Open nigdy nie przeszła trzeciej rundy. Po trudnym dla niej ubiegłym roku Japonka powraca do dobrej formy. Na początku kwietnia awansowała do finału silnie obsadzonego turnieju WTA 1000 w Miami, w którym przegrała z Igą Świątek 4:6, 0:6.

Świątek, aktualna liderka rankingu WTA, zrezygnowała z występu w Madrycie z powodów zdrowotnych.