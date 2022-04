Pierwszą rywalką Polki w Madrycie miała być kwalifikantka. W kolejnej rundzie Świątek mogłaby spotkać się ze zwyciężczynią Wibledonu Petrą Kvitovą, aktualnie zajmującą 30. miejsce w rankingu, a później z Jeleną Rybakiną (18. miejsce na liście WTA).

Po bardzo intensywnym czasie i wygraniu czterech turniejów z rzędu przyszedł czas, aby zregenerować moje ramię, które dawało delikatne sygnały przemęczenia już po Miami. Moje ciało potrzebuje regeneracji. Po odpoczynku i zadbaniu o ramię będę przygotowywała się za granicą do turnieju w Rzymie i do Rolanda Garossa - napisała Świątek na Twitterze. Do zobaczenia niebawem. Liczę, że w Madrycie zagram jeszcze nie raz - dodała.

Polka wróci na kort już w maju. Planuje wystąpić w turnieju w Rzymie i wielkoszlemowym French Open na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu.

W ostatnią niedzielę Świątek zdobyła swój czwarty tytuł z rzędu, pokonując w finale Stuttgart Open Arynę Sabalenkę z Białorusi.