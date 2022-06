To pierwsze zwycięstwo Murraya nad zawodnikiem z Top5 od sześciu lat. Murray to były lider rankingu ATP, dwukrotny zwycięzca Wimbledonu (2013, 2016), a także triumfator US Open (2012).

Reklama

Jestem szczęśliwy, że mogłem wcisnąć najwyższy bieg na swojej ulubionej nawierzchni - powiedział po meczu z Tsitsipasem. 35-letni Szkot nie odniósł takiego sukcesu od 2016 roku, gdy wygrał z Serbem Novakiem Djokovicem w kończących sezon zawodach ATP Finals.

W ostatnich latach Murray zmagał się z kłopotami zdrowotnymi, rzadko pojawiał się na korcie. Obecnie zajmuje 68. miejsce w rankingu ATP.

W półfinale jego przeciwnikiem będzie Australijczyk Nick Kyrgios. Drugą parę półfinałową tworzą Niemiec Oscar Otte oraz finalista ubiegłorocznego Wimbledonu Włoch Matteo Berrettini.

Reklama

Hubert Hurkacz, pokonany przez Berrettiniego w półfinale ubiegłorocznego Wimbledonu, przegrał w drugiej rundzie turnieju w Stuttgarcie z Węgrem Martonem Fucsovicsem. W piątek awansował natomiast do finału debla, w którym startuje razem Mate Pavicem. Polak i Chorwat wygrali z parą Rohan Bopanna z Indii i Denis Shapovalov z Kanady 7:6 (7-1), 7:6 (7-5).