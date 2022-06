O pozytywnym wyniku testu na koronawirusa 34-letni tenisista poinformował w mediach społecznościowych.

Na szczęście objawy choroby nie są zbyt ostre. Myślę jednak, że rezygnacja z gry była najlepszym rozwiązaniem - przyznał Bautista-Agut, który w 2019 roku był w Wimbledonie w półfinale.

Wcześniej wskutek zakażenia koronawirusem z gry musieli zrezygnować ubiegłoroczny finalista Włoch Matteo Berrettini oraz doświadczony Chorwat Marin Cilic.

W tegorocznej edycji zmagań na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Clubu poddawanie się testom nie jest obowiązkowe, podobnie jak noszenie maseczek. Także szczepienie nie było warunkiem koniecznym dopuszczenia do startu.