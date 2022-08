Linette do rywalizacji w deblu podeszła po nieudanych eliminacjach w singlu - w drugiej rundzie kwalifikacji przegrała z Czeszką Terezą Martincovą 6:7 (4-7), 3:6.

Polsko-serbski duet lepiej rozpoczął mecz i po przełamaniu w czwartym gemie prowadził 4:1. Krawczyk i Schuurs otrząsnęły się jednak po słabym początku i wygrywając pięć gemów z rzędu triumfowały w pierwszym secie 6:4.

Początek drugiej partii był podobny do wcześniejszego - Linette i Krunic szybko przełamały rywalki, obejmując prowadzenie 3:0. Nie utrzymały go, Amerykanka i Holenderka doprowadziły do wyrównania 4:4. Końcówka należała jednak do polsko-serbskiej pary, która wygrała dwa kolejne gemy, zwyciężając 6:4.

W super tie-breaka lepiej wszedł rozstawiony z szóstką duet i po kilku akcjach prowadził 3-1. Linette i Krunic nie zamierzały się poddać, szybko odrobiły straty i przejęły inicjatywę 4-3. Był to chwilowy zryw, już chwilę później serię udanych zagrań zanotowały ich rywalki 7-4. Nie wypuściły już wygranej z rąk i zakończyły super tie-breaka wynikiem 10-6.

W nocy z poniedziałku na wtorek w pierwszej rundzie debla z Polek zagra jeszcze Alicja Rosolska w parze z Nowozelandką Erin Routliffe. Ich rywalkami będą Czeszka Marie Bouzkova i Niemka Laura Siegemund.

Wynik pierwszej rundy debla:

Desirae Krawczyk, Demi Schuurs (USA, Holandia, 6) - Aleksandra Krunic, Magda Linette (Serbia, Polska) 6:4, 4:6, 10-6.