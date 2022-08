Zverev, choć rozpoczął już treningi, nadal narzeka na prawą stopę. Jego zdaniem to wyklucza jego grę w turnieju, gdzie o zwycięstwie nieraz decyduje pięć setów. 25-letni zwycięzca 19 turniejów ATP dochodzi do siebie po operacji trzech więzadeł bocznych w stawie skokowym. Kontuzji doznał na początku czerwca w półfinale turnieju Rolanda Garrosa, w którym mierzył się z Hiszpanem Rafaelem Nadalem. Wicelider światowego rankingu zakończył już rehabilitację.

Gdyby to był turniej do dwóch wygranych setów, mógłbym powiedzieć: może byłbym gotowy. Ale, gdy czeka nawet pięć partii w jednym meczu, to turniej staje się trudnym - przyznał Zverev.

Tenisista planuje zagrać w swojej ojczyźnie w Pucharze Davisa. Reprezentacja Niemiec w grupie światowej tych rozgrywek na stadionie Rothenbaum, w jego rodzinnym Hamburgu, spotka się z Francją (14. września), Belgią (16.) i Australią (18.).