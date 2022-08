W światowym rankingu Linette zajmuje 73. miejsce. Z Pliskovą mierzyła się już po raz ósmy i doznała siódmej porażki. Jedyne zwycięstwo odniosła 10 lat temu.

Reklama

30-letnia poznanianka swojej rówieśniczce uległa po ponad dwuipółgodzinnym boju, ale początek spotkania nie zapowiadał wyrównanej walki. W pierwszym secie była liderka światowego rankingu szybko przejęła inicjatywę i gładko go wygrała.

W drugim natomiast obie tenisistki długo utrzymywały swoje podanie. Tak było do stanu 5:4 dla Linette. Chwilę później Polka niespodziewanie przełamała rywalkę i wyrównała wynik meczu.

Mnóstwo emocji było w trzeciej partii, w której Linette prowadziła już 4:1. Ostatecznie jednak o losach meczu zadecydował tie-break. Lepiej zaczęła go Pliskova, po paru minutach prowadziła w nim 7-2. Linette poderwała się do walki i zdobyła sześć punktów z rzędu. Do wygrania meczu brakowało jej jeszcze tylko dwóch.

Reklama

Faworyzowana Czeszka przezwyciężyła jednak chwilę słabości. Wygrała trzy kolejne punkty i awansowała do drugiej rundy. Jej kolejną rywalką będzie rodaczka Marie Bouzkova.

Linette po raz ósmy wystąpiła w zasadniczej części zmagań na kortach Flushing Meadows. Jej najlepszym wynikiem pozostaje 3. runda, w której dotarła w 2020 roku.

W tegorocznej edycji US Open zaprezentowało się już czworo Polaków, ale pierwszą rundę przebrnęła tylko Iga Świątek. Liderka rankingu wcześniej we wtorek pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6:3, 6:0. W poniedziałek odpadli Kamil Majchrzak i Magdalena Fręch.

We wtorek zagra jeszcze Hubert Hurkacz. Rozstawiony z numerem ósmym wrocławianin zmierzy się z Niemcem Oscarem Otte. Ich mecz rozpocznie się prawdopodobnie po godzinie 22.00.

Wynik meczu 1. rundy singla kobiet:

Karolina Pliskova (Czechy, 22) - Magda Linette (Polska) 6:2, 4:6, 7:6 (10-8)