Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Rozstawiona z numerem jeden polska tenisistka wygrała we wtorek z Włoszką Jasmine Paolini 6:3, 6:0.

W światowym rankingu Paolini, której matka jest Polką, zajmuje 56. miejsce. To było ich drugie spotkanie i druga wygrana Świątek. Poprzednią zanotowała cztery lata temu w Pradze. Reklama Po świetnej pierwszej części sezonu, zwieńczonej triumfem w paryskim French Open, Świątek w kolejnych miesiącach prezentowała się słabiej. W sierpniu zarówno w turniejach w Toronto jak i Cincinnati odpadała już w 1/8 finału. Spotkanie z Paolini zaczęła bardzo dobrze i szybko objęła prowadzenie 4:1. Później jednak zawodził ją serwis i kolejne gemy wygrywała tylko przy podaniu rywalki. Iga Świątek liderką rankingu WTA. Magda Linette spadła o 6 pozycji Zobacz również Drugi set był już całkowitą dominacją 21-letniej raszynianki. Znacznie lepiej serwowała i trzykrotnie przełamała rywalkę. W efekcie po 67 minutach mogła się cieszyć ze zwycięstwa. Reklama W całym meczu Świątek zanotowała 14 zagrań kończących, wobec pięciu Paolini. Obie popełniły po 18 niewymuszonych błędów. W czwartek w 2. rundzie podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego zmierzy się albo z Amerykanką Sloane Stephens, albo z Belgijką Greet Minnen. Świątek po raz czwarty gra w US Open. Jej najlepszym wynikiem jest 1/8 finału, do której dotarła rok temu. Zwycięstwo Świątek było pierwszym odniesionym przez reprezentanta Polski w tegorocznej edycji US Open. W poniedziałek mecze pierwszej rundy przegrali Kamil Majchrzak i Magdalena Fręch. Wynik meczu 1. rundy singla kobiet:

Iga Świątek (Polska, 1) - Jasmine Paolini (Włochy) 6:3, 6:0 Michał Ignasiewicz