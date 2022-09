Jabeur jako pierwsza przełamała rywalkę we wtorkowym meczu, jednak ta szybko odpowiedziała tym samym i wynik seta się wyrównał. Piąta w rankingu WTA tenisistka już w kolejnym gemie ponownie przełamała Tomljanovic i to jej wystarczyło, by triumfować 6:4.

W drugiej partii obie zawodniczki miały problem z utrzymaniem własnego podania. Przewagę miała Australijka, jednak Jabeur nie zamierzała się poddać - doprowadziła do tie-breaka, w którym wykorzystała błędy rywalki.

Tunezyjka została tym samym pierwszą Afrykanką, która dotarła do półfinału US Open. Wcześniej w tym roku jako pierwsza kobieta z Afryki zagrała w finale Wimbledonu.

Jej rywalkę wyłoni mecz Gauff z Garcią, zaplanowany na noc z wtorku na środę.