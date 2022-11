Nadal po raz piąty w karierze na koniec sezonu jest najwyżej rozstawionym zawodnikiem. Hiszpan, tegoroczny zwycięzca Australian Open i Roland Garros, po raz pierwszy spróbuje podnieść puchar wieńczący finał sezonu. Leworęczny zawodnik otwiera stawkę zawodników w Grupie Zielonej, w której zagrają ponadto Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime i Taylor Fritza.

Novak Djokovic do imprezy przystąpi z nr 7. Serb na kortach hali Palasport Olimpico może przejść do historii, wyrównując rekord sześciu triumfów w imprezie należący do Rogera Federera.

W Grupie Czerwonej turniejową "dwójką" będzie Stefanos Tsitsipas, a zagrają w niej także Rosjanie Daniił Medwiediew (finalista z 2021 roku) i Andrej Rublow.

W imprezie wystąpi trzech triumfatorów ATP Finals z poprzednich lat: Djokovic, Miedwiediew i Tsitsipas.

Przed rokiem imprezę wygrał Alexander Zverev, który z powodu kontuzji, podobnie, jak lider światowego rankingu, Carlos Alcaraz jest nieobecny w ATP Finals 2022.

W puli nagród jest prawie 15 mln dolarów. Zwycięzca może zarobić nawet 4,7 mln.