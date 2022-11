Dostałem tę wiadomość wczoraj (we wtorek - PAP) i bardzo się ucieszyłem. To wielka ulga - powiedział Serb, który w środę pokonał Rosjanina Andrieja Rublowa 6:4, 6:1 i zapewnił sobie awans do półfinału kończącego sezon turnieju ATP Finals w Turynie.

W styczniu br., tuż przed rozpoczęciem turnieju w Melbourne, Djokovic został deportowany z Australii z powodu niezaszczepienia przeciwko COVID-19. Sąd ostatecznie nie uznał dokumentów medycznych, na podstawie których tenisista miał być zwolniony ze szczepień. Na sportowca nałożono także trzyletni zakaz wjazdu na teren Australii.

Według Djokovica ta kara została cofnięta i zezwolono mu na występ na początku przyszłego roku, mimo że nadal nie zaszczepił się na COVID-19. W międzyczasie zniesiono bowiem obowiązek okazania dowodu na szczepienie przy wjeździe do Australii.

Najbliższa edycja Australian Open, w którym Djokovic triumfował dziewięciokrotnie, planowana jest na 16-29 stycznia 2023 roku.