Australijskie media donoszą we wtorek, że Novak Djokovic ma otrzymać wizę wjazdową do tego kraju, co umożliwi mu występ w przyszłorocznym Australian Open. W styczniu serbski tenisista został deportowany z Australii i nałożono na niego trzyletni zakaz wjazdu. Wielkoszlemowy turniej rozpocznie się 16 stycznia 2023 roku.

Według telewizji ABC minister ds. emigracji Andrew Giles cofnął zakaz wjazdu Djokovica. Rzecznik prasowy resortu odmówił jednak skomentowania doniesień. W ubiegłym miesiącu dyrektor Australian Open Craig Tiley powiedział, że dziewięciokrotny mistrz tego turnieju jest mile widziany i będzie mógł wystąpić, jeśli zostanie uchylony nałożony nań zakaz wjazdu. Podkreślił też, nie miał żadnego kontaktu z rządem w sprawie Djokovica i że organizatorzy Australian Open nie mogą lobbować w imieniu Serba. W styczniu bieżącego roku, tuż przed rozpoczęciem turnieju w Melbourne, Serb został deportowany z Australii z powodu niezaszczepienia przeciwko COVID-19. Sąd ostatecznie nie uznał dokumentów medycznych, na podstawie których tenisista miał być zwolniony ze szczepień. Djokovic, który z tych samych względów nie mógł rywalizować w US Open, powiedział w zeszłym miesiącu, że czeka na "pozytywne wieści" z Australii.